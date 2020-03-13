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Звезда фильма "300 спартанцев" сорвал эстафету Олимпийского огня

Звезда фильма "300 спартанцев" сорвал эстафету Олимпийского огня
Кадр из фильма "300 спартанцев"
Церемонию пришлось прекратить из-за наплыва фанатов голливудского актера

Звезда "Фабрики грез" Джерард Батлер сорвал эстафету олимпийского огня-2020 в Греции. Такой финал был вполне предсказуем, учитывая популярность звезды фильма "300 спартанцев". Как раз фразу царя Леонида из этой ленты артист и произнес. 

"Это Спарта", – провозгласил Батлер, когда зажигал огонь в городе, передает Proto Thema. 

После пробежки по главной площади Спарты голливудский актер стал ее почетным гражданином. А из-за огромного наплыва поклонников Батлера церемонию пришлось прекратить.

В эстафету внес коррективы и коронавирус. Из-за угрозы распространения опасной заразы из Китая Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции прекратил мероприятие. 

В следующий четверг, 19 марта, олимпийский огонь получит оргкомитет Японии, напоминает "МИР24". Игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ксения АНДРЕЕВА

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