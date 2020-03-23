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Страны-участницы саботировали Олимпиаду в Токио

Спортсмены отказываются ехать на состязания из-за коронавируса

Канада и Австралия отказались отправлять своих олимпийцев на соревнования в Токио. Причиной стало распространение коронавируса. От смертоносной инфекции страдает Европа, а вот в Китае COVID-19  пошел на спад.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Игры могут перенести из-за пандемии. Однако об отмене соревнований речи пока не идет, пишет агентство Kyodo.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас бах поддержал премьера Страны восходящего солнца, напомнив, что ситуация с коронавирусом в государстве постепенно становится лучше. Он понадеялся, что соревнования получится провести, соблюдая ряд мер безопасности.

Ранее сообщалось, что организаторы решили провести Игры-2020 в Японии через один или два года, если этим летом они не состоятся из-за коронавируса. До этого представитель Международного олимпийского комитета выразил опасения, что соревнования придется отменить.

Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Пандемия уже стала причиной переноса нескольких отборочных этапов состязаний, передает телеканал "360".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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