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Акинфеев вернется в сборную при одном условии

Акинфеев вернется в сборную при одном условии
Игорь Акинфеев. Фото: FC CSKA/Twitter.com/www.globallookpress.com
Тренер спортсмена напомнил, что вратаря всегда оценивали по самым высоким требованиям

Голкипер Игорь Акинфеев снова будет играть за национальную команду при одном условии. Он должен увидеть, что это необходимо стране. С таким заявлением выступил тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников.

"На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев – знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам", - поделился Овчинников в интервью Sport24.

Тренер предположил, что решение вратаря покинуть команду могло быть связано с психологическими проблемами. 

"ЧМ был апогеем в его карьере. После него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку",– прокомментировал специалист. Овчинников добавил, что уважает решение спортсмена и считает его лучшим вратарем.

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России осенью 2018 года, после Чемпионата мира по футболу, пишет издание "Свободная Пресса".

Ранее "Утро" сообщило, что французский защитник "Сочи" Адил Рами боится уезжать из России из-за пандемии коронавируса.

Александра АКСЕНОВА

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