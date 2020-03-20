Тренер спортсмена напомнил, что вратаря всегда оценивали по самым высоким требованиям

Голкипер Игорь Акинфеев снова будет играть за национальную команду при одном условии. Он должен увидеть, что это необходимо стране. С таким заявлением выступил тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников.

"На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев – знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам", - поделился Овчинников в интервью Sport24.

Тренер предположил, что решение вратаря покинуть команду могло быть связано с психологическими проблемами.

"ЧМ был апогеем в его карьере. После него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку",– прокомментировал специалист. Овчинников добавил, что уважает решение спортсмена и считает его лучшим вратарем.

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России осенью 2018 года, после Чемпионата мира по футболу, пишет издание "Свободная Пресса".

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