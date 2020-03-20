Сумма ущерба составила 390 тысяч рублей

Пока Россия вместе со всем миром сражается с вирусом из Китая, люди по старинке охотятся за тем, что плохо лежит. В разгар эпидемии коронавируса обокрали здание федерации биатлона Москвы, пожаловался глава организации Сергей Рожков.

Он уточнил, что злоумышленники могли проникнуть в помещение с 9 по 11 марта, когда официально была объявлена пандемия COVID-19. Похитители лишили столичных спортсменов десяти винтовок и 22-х ковриков для стрельбы. Снаряжение предназначалось для обучения начинающих биатлонистов.

Стоимость украденного чемпион мира Рожков оценил в 390 тыс. руб., передает ТАСС. О пропаже президент федерации заявил в полицию, уточняет телеграмм-канал "Мутко против".