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Российских биатлонистов обокрали

Российских биатлонистов обокрали
Фото: : imago/Camera 4
Сумма ущерба составила 390 тысяч рублей

Пока Россия вместе со всем миром сражается с вирусом из Китая, люди по старинке охотятся за тем, что плохо лежит. В разгар эпидемии коронавируса обокрали здание федерации биатлона Москвы, пожаловался глава организации Сергей Рожков.

Он уточнил, что злоумышленники могли проникнуть в помещение с 9 по 11 марта, когда официально была объявлена пандемия COVID-19. Похитители лишили столичных спортсменов десяти винтовок и 22-х ковриков для стрельбы. Снаряжение предназначалось для обучения начинающих биатлонистов. 

Стоимость украденного чемпион мира Рожков оценил в 390 тыс. руб., передает ТАСС. О пропаже президент федерации заявил в полицию, уточняет телеграмм-канал "Мутко против". 

Ксения АНДРЕЕВА

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