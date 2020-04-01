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Предлагали допинг: всплыли детали олимпийского скандала

Предлагали допинг: всплыли детали олимпийского скандала
Никита Крюков. Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Российский спортсмен рассказал о запрещенных препаратах на соревнованиях

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков признался, что за год до Игр – 2014 ему предлагали допинг. О том, как это происходило, спортсмен рассказал Марии Командной в прямом эфире в "Инстаграм".

Допинговый скандал разразился в 2017 году. Крюкова дисквалифицировали и лишили медали, которую он получил на Олимпиаде в Сочи. Однако в 2018-м, уже через несколько месяцев, спортсмена оправдали и позволили вновь вернуться к соревнованиям.

Лыжник сообщил журналистке в прямом эфире: он на 99% уверен в том, что его команда была "чистой" на тех Играх. Однако случаи с допингом все же бывали, признался спортсмен. Предлагали запрещенные препараты и самому Крюкову, но он такой вариант даже не рассматривал.

По словам олимпийского чемпиона, случилось это в 2013 году. Открыто о допинге никто не говорил – ему лишь намекали, пояснил лыжник. Людей же, которые предлагали ему нарушить правила, он и вовсе не видел, добавив, что все происходило через посредников.

Ранее за употребление наркотиков дисквалифицировали хоккеиста Кирилла Дьякова. Запрещенные вещества обнаружили в его крови.

Карина СИРАЗОВА

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