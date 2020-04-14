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Известный спортсмен сравнил США и Россию

Известный спортсмен сравнил США и Россию
Фото: instagram.com/andrei_minak/
Одна из стран оказалась с рядом преимуществ

Российский пловец Андрей Минаков рассказал, что жизнь в Росси имеет больше плюсов, чем в США. Спортсмен признался, что ему гораздо больше нравится условия проживания в родной стране. 

Андрей Минаков назвал главным преимуществом для россиян бесплатную медицину. В США для покупки страховки надо потратить около 5000 $, сообщил спортсмен. Пловец отметил, что в целом жизнь в России дешевле, передает "Спорт Экспресс". 

18-летний пловец поступил в Стэнфордский университет в США, он попал в квоту для спортсменов. Во время юношеской Олимпиады-2018 он завоевал шесть золотых медалей, спустя год стал трехкратным призером взрослого чемпионата мира.

Спортсмен рассматривает варианты остаться после учебы в США или улететь в Сингапур. В России у Маликова остаются друзья и семья.

Ранее "Утро" рассказало, что дети из России застряли в США из-за пандемии. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Алекс Рихтер
Ответить
Так, о ком речь? О Минакове или Маликове? :)
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