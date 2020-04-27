Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Шестикратный чемпион Олимпийских игр Виктор Ан ушел из большого спорта. Об этом конькобежец, которого прозвали Императором шорт-трека, сообщил в открытом письме.
Заявление Ана, который собирался покинуть спорт, еще в 2018 году, опубликовал "Р-спорт". Спортсмен пояснил, что тренировался в прошлом году усердно и по личному графику, но считает, что его физическая форма не позволяет ему выступать дальше.
"Я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон", – признался Ан, который еще в прошлом году хотел выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Он добавил, что его беспокоит боль в колене, а также другие травмы, которые не дают поддерживать такую спортивную форму, как раньше. Шорт-трекист подчеркнул, что продолжать карьеру только из-за мотивации, сложно. Ан подчеркнул, что будет делать все для развития спорта, а часть его души навсегда останется в России. Он также поблагодарил фанатов и коллег.
Виктор Ан начал выступать с 2002 года. В том же году он стал членом сборной Южной Кореи. В 2006-м он выиграл три золотых и одну бронзовую медали на Олимпийских играх в Турине. В 2008-м спортсмен получил травму колена. В 2011-м Ан получил российской гражданство, чтобы выступить на Играх в Сочи в 2014 году. На этой Олимпиаде он забрал также бронзу и три золота.
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