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WADA закончило следствие в отношении сотен российских спортсменов

WADA закончило следствие в отношении сотен российских спортсменов
Фото: imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Данные направлены в десяток международных федераций

Всемирное антидопинговое агентство завершило расследование в отношении 298 спортсменов из России. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном на ее сайте в четверг, 30 апреле.

Отмечается, что расследование велось в рамках "продолжающейся операции" по исследованию якобы "узаконенному" допингу в Россиийской Федерации.

Данные WADA отправила в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований. Кроме того информация ушла в 28 антидопинговых организаций.

"Это не конец пути. Продолжается повторный анализ проб, отобранных из бывшей московской лаборатории. Этот процесс повторного анализа, возглавляемый WADA, уже выявил 57 случаев, которые находятся на этапе изучения", – следует из заявления организации.

Напомним, наши атлеты подозревались в употреблении запрещенных препаратов на фоне проверок данных московской лаборатории. Миссия приезжала в Россию за данными в январе и апреле 2019 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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