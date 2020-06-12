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Спонсоры отказываются финансировать Олимпиаду в Токио

Спонсоры отказываются финансировать Олимпиаду в Токио
Фото: AFLO/Global Look Press/www.globallookpress.com
У пострадавших от коронавируса компаний нет денег на рекламу

Олимпиада в Японии теряет спонсоров. Почти 65% компаний, которые раньше бились за право разместить свою рекламу на Играх, сейчас в раздумьях, стоит ли заключать с организаторами мероприятия новый контракт.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Японии в 2020 году. Но пандемия коронавируса спутала все планы. По решению Международного олимпийского комитета (МОК), мероприятие перенесли на лето 2021 года. Из-за этого организаторы потеряли много денег.  

Более того, МОК не дает гарантий, что Игры в Японии вообще состоятся. Если случится новая волна эпидемии, массовые международные соревнования могут не разрешить.

Мировые компании, которые и так понесли убытки из-за коронавируса, сейчас не готовы вкладываться в рекламу на мероприятии, которое может сорваться, передает японский телеканал NHK. Аналогичная судьба постигла и будущие Паралимпийские игры – у них тоже почти не осталось спонсоров.

По официальным данным, Олимпийские игры – 2014 в Сочи принесли коммерческим компаниям прибыль в размере 5 млрд рублей.

Николай ВИКТОРОВ

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