Трехкратная чемпионка мира снялась на берегу океана

Александра Солдатова порадовала подписчиков серией архивных фотографий. Звезда художественной гимнастки показалась в бикини на пляже. Снимки спортсменка опубликовала в "Инстаграм".

В кадре гимнастка позирует под деревом на фоне океана. Солдатова снялась со спины в черно-белом купальнике, продемонстрировав свою фигуру. В описании к публикации 22-летняя девушка призналась, что очень ждет поездки на море или к океану.

Летние фотографии оценили подписчики Александры, причем как из России, так и из других стран. "Тропическая красотка", "Королева", "Фигура классная", "Русалочка", – написали ей в комментариях. Одни признались, что тоже ждут открытия границ, в то время как другие напомнили о путешествиях и внутри нашей страны.

Александра Солдатова занимается художественной гимнастикой с пяти лет и добилась немалых успехов в спорте. Она является членом сборной команды России, трехкратной чемпионкой мира в командном зачете, чемпионкой мира в упражнении с лентой, а также трехкратной чемпионкой Европы, напоминает "Свободная Пресса".

Недавно Александра Солдатова призналась в проблемах со здоровьем, которые мешали ей выступать.