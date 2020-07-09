При нем олимпийская сборная Советского Союза завоевала золотые медали в Сеуле

На 84-м году ушел из жизни известный тренер футбольной сборной Советского Союза Владимир Сальков.

О кончине тренера олимпийской и национальной сборных СССР сообщает НСН. Информацию о смерти Владимира Салькова также подтвердили и в Российском футбольном союзе.

В качестве футболиста Сальков играл за команды "Шахтер" и "Крылья советов". После он занял пост футбольного тренера. С 1984 по 1986 годы и с 1990 по 1992 он тренировал футбольные сборные СССР и СНГ. В 1988 году в качестве тренера вместе с олимпийской сборной Советского Союза завоевал золотые медали в Сеуле (Южная Корея).

Футбольный клуб "Шахтер" дважды становился при нем обладателем Кубка СССР. Это произошло в 1961 и 1962 годах. С 2003 по 2007 годы Сальков занимал должность спортивного директора московского ЦСКА.

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