Умер известный тренер сборной СССР по футболу

При нем олимпийская сборная Советского Союза завоевала золотые медали в Сеуле

На 84-м году ушел из жизни известный тренер футбольной сборной Советского Союза Владимир Сальков. 

О кончине тренера олимпийской и национальной сборных СССР сообщает НСН. Информацию о смерти Владимира Салькова также подтвердили и в Российском футбольном союзе.

В качестве футболиста Сальков играл за команды "Шахтер" и "Крылья советов". После он занял пост футбольного тренера. С 1984 по 1986 годы и с 1990 по 1992 он тренировал футбольные сборные СССР и СНГ.  В 1988 году в качестве тренера вместе с олимпийской сборной Советского Союза завоевал золотые медали в Сеуле (Южная Корея). 

Футбольный клуб "Шахтер" дважды становился при нем обладателем Кубка СССР. Это произошло в 1961 и 1962 годах. С  2003 по 2007 годы Сальков занимал должность спортивного директора московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли тело известного спортсмена Дмитрия Дунаева. По одной из версий, у него мог оторваться тромб.

Александра ЛЕОНИДОВА

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