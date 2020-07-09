Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
На 84-м году ушел из жизни известный тренер футбольной сборной Советского Союза Владимир Сальков.
О кончине тренера олимпийской и национальной сборных СССР сообщает НСН. Информацию о смерти Владимира Салькова также подтвердили и в Российском футбольном союзе.
В качестве футболиста Сальков играл за команды "Шахтер" и "Крылья советов". После он занял пост футбольного тренера. С 1984 по 1986 годы и с 1990 по 1992 он тренировал футбольные сборные СССР и СНГ. В 1988 году в качестве тренера вместе с олимпийской сборной Советского Союза завоевал золотые медали в Сеуле (Южная Корея).
Футбольный клуб "Шахтер" дважды становился при нем обладателем Кубка СССР. Это произошло в 1961 и 1962 годах. С 2003 по 2007 годы Сальков занимал должность спортивного директора московского ЦСКА.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли тело известного спортсмена Дмитрия Дунаева. По одной из версий, у него мог оторваться тромб.
Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании
Православный календарь сегодня предлагает чтить память Сампсона Странноприимца