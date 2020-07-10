Спортсмен почувствовал себя плохо во время тренировки и врачи не смогли его спасти

На 24-м году жизни внезапно скончался нападающий оркского хоккейного клуба "Южный Урал" Павел Крутий. Молодой человек выступал в Высшей хоккейной лиге.

Согласно информации пресс-службы Федерации хоккея России, утром Павел находился на тренировке. Внезапно самочувствие парня сильно ухудшилось. Штатный доктор хоккейного клуба тут же оказал Крутию первую медицинскую помощь, а затем его увезли в больницу. Врачи положили Павла в реанимационное отделение, но через некоторое время он умер.

По предварительной версии, Павел скоропостижно скончался от тромбоэмболии легочной артерии.

Как сообщается на странице хоккейного клуба "Южный Урал" в "Инстаграм", несчастный случай произошел во время пробежки. Павел вышел на нее с другими игроками клуба, но через некоторое время почувствовал недомогание. На место немедленно была вызвана скорая помощь. По дороге в больницу спортсмен впал в кому.

Павел Крутий родился в 1997 году в Хабаровске. В минувшем сезоне он играл за хоккейную команду "Сарыарка". Затем он перешел в хоккейный клуб "Южный Урал".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что скончался известный тренер футбольной сборной Советского Союза Владимир Сальков. Он тренировал такие команды, как "Шахтер" и "Крылья советов". При Салькове футбольная олимпийская сборная СССР завоевала золотые медали на Олимпиаде в Сеуле (Южная Корея) в 1988 году.