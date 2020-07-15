"Локомотив" отказался покупать жене и сыну спортсмена квартиру

Супруга погибшего 22-летнего футболиста Иннокентия Самохвалова сообщила пугающую новость. Анна заявила, что купила два места на кладбище и хочет оказаться рядом с мужем. Она также переживает сейчас не только эмоциональные, но и финансовые трудности.

Убитая горем женщина пояснила, что имеет инвалидность. В юности врачи сказали девушке, что долго она не проживет из-за полученной травмы. Самохвалов очень хотел вылечить супругу, но так и не успел. Теперь безутешная вдова мечтает вновь воссоединиться с любимым, и ей больше ничего не нужно. Об этом она рассказала в документальном фильме, посвященном футболистам, на ютуб-канале "КраСава".

Смыслом жизни для Анны стал маленький сын. В этой трудной жизненной ситуации им помогают родители погибшего футболиста. А руководство "Локомотива" отказалось покупать семье квартиру после кончины кормильца, сославшись на недостаток денег.

В интервью вдова футболиста также уточнила, до конца этого года Иннокентий должен был по контракту получить 2,5 млн рублей. После его гибели Анну обещали устроить на работу в клуб с сопоставимой зарплатой. Она пояснила, что получает около 50 тыс. руб. в месяц и большую часть денег отдает за аренду жилья.

Напомним, 22-летнему футболисту Иннокентию Самохвалову стало плохо на пробежке. Защитник "Локомотива" на глазах супруги и сына потерял сознание, а вскоре скончался. Трагедия случилась в апреле этого года.