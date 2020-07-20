"Народ плакал": от проведения Олимпиады-80 в СССР хотели отказаться

Футбольный матч между сборными СССР и Замбии (3:1). В борьбе за мяч советский футболист Олег Романцев. Фото Александра Сенцова /Фотохроника ТАСС/ Сборная СССР по футболу – бронзовый призер Олимпиады. Фото Малхаза Датикашвили и Игоря Уткина /Фотохроника ТАСС/ Полуфинальная встреча по футболу между командами СССР и ГДР (0:1). Советский футболист Владимир Бессонов (справа) и игроки команды ГДР Франк Баум (на первом плане) и Матиас Либерс. Фото Яшара Халилова /Фотохроника ТАСС/
Встреча сборных СССР и Венесуэлы (4:0). Первый гол в ворота Венесуэлы забивает Сергей Андреев (№7). Александр Чумичев /Фотохроника ТАСС Торжественное закрытие игр ХХII Олимпиады в Лужниках. Фото Сергея Метелицы /Фотохроника ТАСС/ Торжественное открытие соревнований в рамках XXII летних Олимпийских игр. Победитель зимней Олимпиады Евгений Беляев несет факел с Олимпийским огнем. Фото Максима Блохина и Сергея Смольского /Фотохроника ТАСС/ Ленинград. Олимпийская символика на набережной Невы. Фото Олега Пороховникова /Фотохроника ТАСС/
В решении проблемы помогло спортлото

Накануне была отмечена памятная дата. В Москве 40 лет назад открылась Олимпиада-80. В ней принимали участие больше пяти тысяч спортсменов из нескольких десятков стран мира. Они состязались больше, чем в 20 видах спорта. И участникам из России удалось показать блестящие результаты – первое место и 80 золотых медалей.  

Сейчас многие из тех, кто 40 лет назад воочию наблюдал за Олимпиадой, вспоминают: к ней тогда готовилась вся страна. Символика популярных состязаний была буквально повсюду, пишут на сайте "Первого канала".

Коллекционер Валерий Бартеньев вспоминает, все подарочные вещи дошли до нас в отличном состоянии потому, что их бережно хранили. Якобы "народ плакал" по этим предметам. Несмотря на то, что Олимпиаду-80 называли московской, она также проходила и в Минске, Киеве, Таллине и Ленинграде.

Кстати, именно петербуржские атлеты привезли из Москвы больше 50 медалей. Причем половина из них была золотом. А вот чтобы транслировать все, что происходит на состязаниях, для Олимпийских игр советское телевидение приобрело современное оборудование. В сам Ленинград первый раз в жизни тогда завезли камеры, которые можно было переносить, уточняет телеканал "МИР 24".  

Стоит отметить, что Олимпиада-80 находилась под угрозой срыва. Это мероприятие было очень затратным, поэтому вполне могло обрушить советскую экономику. Леонид Брежнев даже подумывал отказаться проводить международный спортивный турнир в России. Но его убедили в том, что такое заявление негативно скажется на имидже страны. В итоге в решении финансовых вопросов очень помогло спортлото. Тогда выпускали тиражи олимпийских лотерей, указывают РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Олимпиаду-2021 проведут в полноценном формате. Игры в Токио станут символом победы над коронавирусом. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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