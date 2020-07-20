В решении проблемы помогло спортлото

Накануне была отмечена памятная дата. В Москве 40 лет назад открылась Олимпиада-80. В ней принимали участие больше пяти тысяч спортсменов из нескольких десятков стран мира. Они состязались больше, чем в 20 видах спорта. И участникам из России удалось показать блестящие результаты – первое место и 80 золотых медалей.

Сейчас многие из тех, кто 40 лет назад воочию наблюдал за Олимпиадой, вспоминают: к ней тогда готовилась вся страна. Символика популярных состязаний была буквально повсюду, пишут на сайте "Первого канала".

Коллекционер Валерий Бартеньев вспоминает, все подарочные вещи дошли до нас в отличном состоянии потому, что их бережно хранили. Якобы "народ плакал" по этим предметам. Несмотря на то, что Олимпиаду-80 называли московской, она также проходила и в Минске, Киеве, Таллине и Ленинграде.

Кстати, именно петербуржские атлеты привезли из Москвы больше 50 медалей. Причем половина из них была золотом. А вот чтобы транслировать все, что происходит на состязаниях, для Олимпийских игр советское телевидение приобрело современное оборудование. В сам Ленинград первый раз в жизни тогда завезли камеры, которые можно было переносить, уточняет телеканал "МИР 24".

Стоит отметить, что Олимпиада-80 находилась под угрозой срыва. Это мероприятие было очень затратным, поэтому вполне могло обрушить советскую экономику. Леонид Брежнев даже подумывал отказаться проводить международный спортивный турнир в России. Но его убедили в том, что такое заявление негативно скажется на имидже страны. В итоге в решении финансовых вопросов очень помогло спортлото. Тогда выпускали тиражи олимпийских лотерей, указывают РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Олимпиаду-2021 проведут в полноценном формате. Игры в Токио станут символом победы над коронавирусом.