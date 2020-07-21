Хоккеисты "Авангарда" массово заразились коронавирусом

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Сейчас спортсмены находятся под наблюдением медиков

У спортсменов хоккейного клуба "Авангард" и его сотрудников обнаружили коронавирус. В общей сложности положительный результат на китайскую инфекцию получили 20 человек.  

Тесты на COVID-19 вся команда хоккеистов сдавала еще с самого начала сборов. Об этом сообщил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. По результатам последнего тестирования оказалось, что коронавирусом больна большая часть игроков и некоторые работники из обслуживающего персонала. Сейчас всех заболевших изолировали, у многих нет ярких признаков китайской инфекции.

В заключении Волков подчеркнул, что окончательное решение о диагнозе можно будет оглашать лишь после обследований специалистов Роспотребнадзора. В данный момент о здоровье спортсменов и работников заботятся медики, уточняет телеканал "360". Тем, у кого COVID-19 не нашли, в ближайшее время сделают повторное тестирование. 

Напомним, по свежим данным на 21 июля в России коронавирусом за весь период пандемии заболело 783 328 человек. В Москве за это же время китайскую инфекцию обнаружили у 234 725 жителей. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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