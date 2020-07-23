Мастер боевых искусств признался, что родитель научил его многому

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, которого не стало после борьбы с коронавирусом. Российский боец вышел на связь спустя несколько недель, оставив пост в "Инстаграм".

"Тебя будет не хватать Отец",

– написал чемпион UFC. Он добавил, что Абдулманап Нурмагомедов научил его практически всему и был для него не только родителем, но и другом, братом, а также тренером. Нурмагомедов заключил, что отец "научил его практически всему", что он умеет.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом. Он вырастил 18 чемпионов мира по боевому самбо, напоминает телеканал "360".