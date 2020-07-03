Печальную новость сообщил Рамзан Кадыров

Отец бойца UFC и знаменитый тренер Абдулманап Нурмагомедов умер после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет. Мужчина скончался в одной из столичных клиник.

Трагическую новость сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

О госпитализации тренера стало известно около трех месяцев назад. Тогда только ходили слухи, что Нурмагомедов-старший болен коронавирусом.

По некоторым данным, мужчина долгое время отказывался от помощи врачей, доказывая, что у него обычная простуда и повода для беспокойства нет.

Тренера отправили на лечение в больницу, когда ситуация стала тяжелой. Врачи сообщали, что у него появились проблемы с сердцем на фоне неправильного курса препаратов на родине, из-за чего Нурмагомедова перевезли в Москву. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.