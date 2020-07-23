По словам очевидцев, бортпроводник не смог успокоить футболиста

Экс-супруга певицы и телеведущей Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в том, что он устроил пьяный скандал на борту самолета, который летел из Казани в Москву.

О случившемся на своей странице в "Твиттере" рассказал пассажир Алексей Каюмов, который летел в Москву тем же рейсом. По его словам, несколько человек громко кричали на весь салон во время полета. Мужчине пришлось несколько раз вызывать бортпроводника. Работник авиакомпании предупреждал дебоширов о недопустимости употребления спиртного на борту, однако все его увещевания были напрасны. Не успокоили пьяную компанию и обещания вызвать полицию по прилете.

После посадки выяснилось, что одним из дебоширов был футболист команды "Рубин" Дмитрий Тарасов. Когда самолет сел, Алексей услышал, как спортсмен кричит на одного из пассажиров, чтобы его не снимали.

"Ну, поздравляю с окончанием сезона, что ли!" – написал очевидец скандала в своем микроблоге.

В ФК "Рубин" пока никак не прокомментировали информацию об инциденте с пьяным дебошем Тарасова.

URA.RU отмечает, что воздушная гавань, куда прибыл борт, а также полиция от пояснений по данному инциденту также отказались.

Ранее сообщалось, что суд заставил Дмитрия Тарасова выплачивать бывшей жене больше алиментов. Спортсмен просил снизить сумму до 50 тысяч рублей, так как у него упали доходы. Однако судьи приняли решение совсем не в его пользу.