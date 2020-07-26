Футболист выполнил просьбу одного из зрителей матча

25 июля прошла игра питерского "Зенита" с подмосковным клубом "Химки". Артем Дзюба забил победный гол, после чего снял с себя одежду прямо на стадионе. Забавное видео выложили в Сеть.

"Зенит" выиграл в финале Кубка России, и после награждения форвард уже уходил со стадиона, когда зрители стали просить Дзюбу отдать им футболку, в которой он играл. Футболист ответил, что ее уже забрали, но болельщиков это не остановило:

"Пойдешь голый! Ты не мужик, что ли?"

Спортсмен не растерялся – снял шорты и бросил их на трибуну. Затем под крики "Красавец" и "Дзюба – молодец" он ушел с поля в трусах и "победной" футболке. Видео, которое сняли болельщики, опубликовал РЕН ТВ.

А вот на матче против сборной Сан-Марино зрители обматерили футболиста, несмотря на победу команды. Нецензурные выкрики попали в эфир телеканалов.