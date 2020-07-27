Фигуристка Липницкая тайно родила дочь

Малышку назвали Каталиной

Юлия Липницкая поделилась с поклонниками радостной вестью – она стала мамой.

Как выяснилось, прибавление в семействе держали в секрете целый месяц – в своем Инстаграм российская фигуристка сообщила, что девочке исполнилось ровно столько. Малышку назвали Каталиной, рассказала счастливая мать

Отец девочки – фигурист Владислав Тарасенко.

Напомним, Липницкая завершила карьеру в 2017 году. Сейчас она тренирует спортсменов.

О беременности 22-летней фигуристки в середине июня сообщил спортивный агент. Однако тогда ни Юлия, ни ее мама не стали комментировать эту радостную новость.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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