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Юлия Липницкая поделилась с поклонниками радостной вестью – она стала мамой.
Как выяснилось, прибавление в семействе держали в секрете целый месяц – в своем Инстаграм российская фигуристка сообщила, что девочке исполнилось ровно столько. Малышку назвали Каталиной, рассказала счастливая мать
Отец девочки – фигурист Владислав Тарасенко.
Напомним, Липницкая завершила карьеру в 2017 году. Сейчас она тренирует спортсменов.
О беременности 22-летней фигуристки в середине июня сообщил спортивный агент. Однако тогда ни Юлия, ни ее мама не стали комментировать эту радостную новость.
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