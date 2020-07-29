Умер легендарный советский спортсмен

Чемпион Олимпиады-80 скончался на 66-м году жизни

Мастер спорта СССР по легкой атлетике Александр Аксинин ушел из жизни. Эту трагическую новость сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики. 

Коллеги чемпиона Олимпиады-80 не назвали причину его смерти. Федерация выразила соболезнования семье Аксинина.

Спортсмен завоевал бронзу в Олимпийских играх 1976-го в Монреале. А на соревнованиях в Москве спустя четыре года забрал золото.

Аксинин не раз становился чемпионом Европы и СССР. Закончив выступать, легкоатлет стал тренером в "Динамо". Затем он работал директором одноименного стадиона, в Сбербанке и преподавателем в университете имени Лесгафта. 

Аксинин был также награжден орденом "Знак почета", отмечает "Вечерняя Москва"

Полина ИВАНОВА

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