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Мастер спорта СССР по легкой атлетике Александр Аксинин ушел из жизни. Эту трагическую новость сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
Коллеги чемпиона Олимпиады-80 не назвали причину его смерти. Федерация выразила соболезнования семье Аксинина.
Спортсмен завоевал бронзу в Олимпийских играх 1976-го в Монреале. А на соревнованиях в Москве спустя четыре года забрал золото.
Аксинин не раз становился чемпионом Европы и СССР. Закончив выступать, легкоатлет стал тренером в "Динамо". Затем он работал директором одноименного стадиона, в Сбербанке и преподавателем в университете имени Лесгафта.
Аксинин был также награжден орденом "Знак почета", отмечает "Вечерняя Москва".
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