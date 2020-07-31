Заслуженный тренер России рассказала, что причиной стали "девочки нон-грата"

В сфере фигурного катания в этом году постоянно возникают скандалы между тренерами. Причинами конфликтов становятся решения фигуристок сменить наставников. Сегодня на своей странице в "Инстаграм" известный тренер Этери Тутберидзе сообщила о том, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная приняла решение покинуть ее группу.

Наставник написала гневный пост на эту тему. В нем тренер рассказала о том, что фигуристка выдвинула невыполнимые условия, поэтому им пришлось прекратить сотрудничество.

"Вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались", – резюмировала Этери Тутберидзе (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях поинтересовались, к кому могла уйти Косторная. "К Плющенко", – ответила Тутберидзе и добавила, что об этом они договорились еще в мае. Тренер также уточнила, что они не намерены ничего менять в системе подготовки, поскольку уверена, что все делает правильно.

Поклонники постарались подбодрить Тутберидзе: "Это жизнь, кто ушёл или уходит, тот не ваш ученик. Вам удачи и оставшимся девочкам побед!", "Уж Вам никому и ничего доказывать и что то менять не надо. Хотят быть чемпионами должны работать..."

Напомним, что это не первый раз, когда ученики школы фигурного катания Этери Тутберидзе уходят тренироваться в академию Евгения Плющенко.