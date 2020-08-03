Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Футболистам огласили новое наказание

В Москве пересмотрели приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В Мосгорсуде решили оставить Кокорину прежний срок, а вот Мамаеву заменили реальный срок исправительными работами сроком на 1 год.

Об этом пишет телеграм-канал "Подъем".

Спортсмены были оправданы по статье "Хулиганство". Мамаев и другие участники дела уже успели отбыть реальный срок, поэтому вправе рассчитывать на компенсацию морального ущерба. По мнению адвокатов, это поможет восстановить справедливость. Мосгорсуд уже отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение, уточняет РИА "Новости". 

Также реальный срок будет заменен на исправительные работы у Кокорина-младшего и у Кирилла Протасовицкого. У Кирилла Кокорина также будут удерживать 10% от заработной платы в пользу государства.

Напомним, что за участие в двух крупных драках футболисты получили по 1,5 года колонии и отбыли реальное наказание. В общей сложности в СИЗО и колонии футболисты отбыли 11 месяцев. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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