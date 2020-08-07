Спортсмен умер на 28-м году жизни

Стало известно о смерти баскетболиста "Црвены Звезды". Майкл Оджо скончался во время тренировки. Причиной стал сердечный приступ.

Баскетболисту американо-нигерийского происхождения было 27 лет, передает издание "Blic". Во время индивидуальной тренировки ему стало плохо.

Как передает портал телеканал "360", Майклу Оджо сразу же вызвали скорую, но врачам не удалось спасти спортсмена. До этого он никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о смерти известного актера.

