Причины смерти не сообщаются

Не стало бывшего главного тренера сборной Чехии по хоккею Милоша Ржиги. С середины августа за его жизнь боролись врачи.

Ржига скончался на 62-м году жизни, сообщает чешское издание Isport. Причины госпитализации и смерти тренера не известны. Указывается лишь то, что в последнее время его состояние резко ухудшилось.

В России он запомнился благодаря своей деятельности в "Спартаке", где некоторое время был главой хоккейного клуба, "Атланте", с которым в 2011 году дошел до финала Кубка Гагарина, петербургском СКА и омском "Авангарде". Благодаря его труду сборная Чехии завоевала четвертое место на мировом чемпионате в прошлом году.