Курильщиков лишили отдыха в Таиланде
В Таиланде 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому на популярных пляжах теперь запрещено курить. Такая мера распространяется на 24 зоны отдыха.
Эксперимент начался еще пару месяцев назад. Власти остались довольны его результатами и ввели закон на постоянной основе. В случае нарушения отдыхающий заплатит больше $3 тысяч. Если же денег у туриста нет или он не захочет оплатить штраф, то тогда нарушителя отправят в тюрьму. Максимальный срок составляет 1 год, передает Life.ru.
Сотрудники полиции понимают, что от привычки избавиться тяжело, поэтому в первые дни они будут только предупреждать людей с сигаретами в зубах. Однако сроки такой "акции" неизвестны.
На пляжах с ограничением курения установят соответствующие таблички на тайском, английском и китайском языках. Для удобств курильщикам организуют отдельные места при входе на берег.
Вчера стало известно об ухудшении погоды в Таиланде. Это может стать причиной сбоев в работе аэропортов и другого транспорта, предупредил Ростуризм, а Ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщил о возможных затоплениях, напоминает телеканал "360".
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