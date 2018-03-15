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Американцы толпами летят в Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/Adam Holesch
Пропаганда Вашингтона против Москвы только увеличила число приезжающих туристов

Поток американцев в Россию резко вырос в 2017 году. Об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

"У нас очень хорошая динамика въездного потока из США. Хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов", – цитирует его РИА "Новости".

Сафонов подчеркнул, что интерес жителей США подогревает антироссийская пропаганда и они хотят увидеть все своими глазами. Гости, по его словам, удивлены, что в стране есть красивые обустроенные улицы и дружелюбные люди. Американцы также остаются довольны широкими возможностями для отдыха и доступными ценами.

"Они видят современную, мирную и развитую страну", – добавил глава Ростуризма.

Сафонов считает, что санкции и истерия вокруг России, нагнетаемая Америкой, только увеличили приток туристов и денежный доход в этой сфере. При этом количество гостей вырастет в несколько раз, так как в стране пройдет чемпионат мира по футболу. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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