Скромно и со вкусом: Где дешевле отдохнуть в июле

Россиянам подсказали лучшие эконом курорты

Россиянам, желающим бюджетно отдохнуть на морском побережье в июле, эксперты советуют обратить внимание на курорты черноморского побережья РФ.

При этом, сообщают в АТОР, в Крыму минимальная стоимость недельного отдыха на двоих, включая перелет, даже снизилась по сравнению с концом июня на восемь тысяч рублей и составила 23 600 рублей.

Но первое место, по мнению экспертов ассоциации, проанализировавших ситуацию с пляжными направлениями, уверенно занимает Сочи, несмотря на то, что там отдых подорожал на пять тысяч рублей до 22 600 рублей.

На третьем месте по доступности оказалась Болгария, где за 29 тысяч рублей можно получить отдых на тех же условиях. Специалисты отмечают, что она стала доступнее российской Анапы, которая увеличила стоимость отдыха на семь тысяч рублей до 30 700 рублей.

В десятку лидеров также вошли подорожавшая на 20 тысяч Греция, где можно вдвоем отдохнуть за 35 150 рублей, Турция и Кипр (39 800 рублей и 45 185 рублей соответственно), Черногория (46 600 рублей), а также Таиланд (60 925 рублей) и Тунис (66 400 рублей).