Таиланд стал самым опасным для россиян

Отдыхать в азиатской стране рискованно, как нигде более

Любимое многими жителями России место отдыха, известное своими идиллическими песчаными пляжами, богато украшенными храмами и изысканной кухней, стало лидером, по опасности для путешественников.

На Таиланд приходится почти четверть страховых претензий (23 процента) за 2017 год, сообщает британская страховая компания Endsleigh, составившая рейтинг 10 наиболее опасных для туристов стран.

Второе место поделили между собой США и Чили. На долю каждой из этих стран приходится по 15 процентов от всех обращений к страховщикам.

Третье, четвертое и пятое места неожиданно для экспертов заняли такие европейские страны как Франция (семь процентов), Испания (восемь процентов) и Германия (восемь процентов), где чаще всего туристы жаловались на карманные кражи и уличную преступность.

Специалисты предупреждают путешественников о необходимости быть внимательными к личным вещам и не держать документы, деньги и другие ценности в одном месте.

В рейтинг самых опасных туристических направлений также вошли Непал и Перу, набравшие по восемь процентов, а также Багамские острова и Бразилия (по четыре процента).