Популярный у россиян курорт оказался смертельно опасным
Результаты исследования показали, что за 2017 год в Таиланде произошли почти четверть (23 %) страховых случаев. Специалисты из английской компании Endsleigh Insurance Services составили список стран, в которых чаще всего происходят несчастные случаи. Данные опубликованы на официальном сайте организации.
На втором и третьем месте оказались Чили и США, чья доля опасных ситуаций составила 13%. Далее в списке идут Испания, Германия, Непал, Перу, которые имеют по 8%, Франция получила 7%. Бразилия и Багамские острова замкнули рейтинг (по 4 %).
Как показало исследование, главной причиной обращения отдыхающих стало экстренной оказание медицинской помощи. Выплаты обошлись в 1,3 млн фунт стерлингов – сообщает телеканал "360".
Страховщики отметили, что самыми проблемными путешественники оказались 22-летние молодые люди, на которых приходит 63% претензий. При этом 19-летние получили 9%, а 25-летние всего лишь 4 %.
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