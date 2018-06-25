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На популярном у россиян курорте запретили делать селфи

Фото: GLOBAL LOOK press/Prasanta Biswas
Молодые туристы из-за фотографий рискуют жизнью

Власти индийского штата Гоа, где любит отдыхать молодежь из России, наложили заперт на селфи в бурных волнах в 24 местах вдоль побережья. Причиной такого решения стал сезон дождей, во время которого море становится опасным, сообщила газета The Indian Express.

В опасных пунктах "будут установлены знаки No Selfie", – приводит издание слова главы службы спасателей Рави Шанкара. Также, по его словам, там будут размещены информационные стенды с номерами бесплатных телефонов для звонков в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Спасатель добавил, что в опасный период, который продолжается с начала июня по конец сентября, в штате будут строго бороться с купанием. Он предупредил, что на пляжах подняты красные флаги, запрещающие входить в воду, а спасатели и полиция постоянно патрулируют берег.

В числе мест, где селфи признано опасным, ряд популярных у россиян пляжей – Монджим, Арамболь, Анджуна и другие.

По сведениям газеты, в начале июня правительственная служба спасателей призвала отдыхающих воздержаться от купания на время сезона дождей. В это время в отелях штата сильно снижаются цены на проживание, что привлекает молодежь. По оценкам СМИ, за последние две недели на пляжах Гоа утонуло порядка шести человек.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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