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Россияне отказались от зарубежных курортов

Фото: pixabay.com
Ключевую роль при выборе туров сыграл ценник

Наши соотечественники стали чаще летать, о чем свидетельствует возросший спрос на авиабилеты. За полгода он прибавил 9 %, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Любопытно, что точкой "Б" на туристической карте в большинстве случаев "высвечиваются" российские курорты. Количество патриотов выросло на 18%. При этом число желающих путешествовать в заморские страны сократилось на 5%. Внутренние направления выбрали более 60% туристов, зарубежные – 39%.

Впрочем, к российским побережьям отдыхающие тяготели и в прошлом году. Тогда наблюдалось схожее соотношение. Только цифры были чуть ниже – 55% и 45% соответственно.

Возможно, ключевую роль при выборе туров сыграл ценник. Если стоимость авиабилетов на рейсы внутри страны сохранила стабильность, то перелеты за пределы родины подорожали на 10%.

Как отмечает Biletix, Сочи опередил курорты Крыма. В списке самых востребованных мест отдыха хозяин Олимпиады-2014 занял почетное первое место. Также в числе популярных – Симферополь, Анапа, Краснодар и Минводы. Кроме того, любимчиком туристов в этом году стал Краснодар, заметно прибавив в спросе по сравнению с 2017-м.

Кстати, среди заграничных туров лидируют не Кипр с Турцией, а грузинский Тбилиси. Кроме того, россияне с удовольствием летят в черногорский Тиват и болгарский Бургас.

Оксана ПОДТУРКИНА
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