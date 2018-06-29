Бали закрыли для туристов
В Индонезии на Бали временно закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай из-за сильной активности вулкана Агунг. Об этом сообщается на сайте телеканала Channel NewsAsia.
Во время извержения произошел выброс вулканического пепла в воздух на высоту в семь километров, говорится в статье.
"Международный аэропорт "Нгурах-Рай" из-за пепла вулкана Агунг закрыт 29 июня с 03.00 до 19.00 (с 22.00 мск в четверг до 14.00 мск в пятницу)", – отметил представитель по ликвидации последствий стихийных аварий в Twitter.
Полеты на остров отменили несколько авиокомпаний: Virgin Australia, Jetstar и AirAsia.
Ранее сообщалось, что в Гватемале вулкан Фуэго снова начал извергаться. Специалисты обнаружили взрывы в кратере вулкана и активные выбросы пепла и газа. При первой активности Фуэго, которое случилось в начале июня, погибли 109 человек, при этом 192 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Газета.ru.
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