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На пляжах Египта введут ограничения

Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Местные власти решили огородить туристов

Египетские власти решили разрешить доступ на частные пляжи Александрии только иностранцам. Для местных жителей отныне вход на них запрещен, сообщает АТОР.

Теперь места для отдыха должны обеспечивать "защиту личного пространства" иностранцев и в целом удовлетворять их взыскательные вкусы. Видимо, под этим понимается создание кабинок для переодевания, туалетов и душевых.

Такое неоднозначное решение предложил председатель палаты туристических агентств Али ал-Манестерли для того, чтобы развить туризм во втором по величине городе страны.

Таким образом, решение египетских властей обернется дефицитом хорошо оборудованных пляжей для египтян, для которых и сейчас "цена входа на частные пляжи и так недоступна".

Тем не менее местная пресса считает, что это решение может вызвать недовольство местных жителей, которым останутся лишь находящиеся не в лучшем состоянии общественные пляжи, вход на которые также не бесплатен, говорится в пресс-релизе ассоциации.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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