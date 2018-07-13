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Названы лучшие курорты России

Фото: wikipedia.org
Туристам предложили пляжи с самой впечатляющей красотой природы

Россияне все чаще стали выбирать отдых на территории своей страны. Ведь курортные места здесь расположены в самых разнообразных уголках и дают возможность получить удовольствие от отпуска даже самым взыскательным туристам. Специалисты туристического портала Russia Travel составили рейтинг лучших пляжей России.

Самый красивый пляж, по мнению экспертов, находится в Калининградской области. Это курорт Янтарный, где гармонично сочетаются удобство и комфорт для отдыхающих, а также высокие экологические стандарты, за которые он первым в России получил международную награду "Голубой флаг".

Еще одно излюбленное место отдыха россиян – Куршская коса – также в числе лидеров рейтинга. Ведь расположенный на ней Национальный парк стал одним из оснований для включения ее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Следующую строчку рейтинга эксперты отдали мысу Тарханкут в западном Крыму, где туристов ожидает сочетание нетронутой природы и античной древности. А чистая вода и сильные ветры привлекают сюда дайверов и виндсерферов. Среди курортов полуострова выделяется и Тихая бухта, куда еще с 1880-х гг. съезжались представители русской аристократии и цвет богемы. Здесь побывали поэты Максимилиан Волошин, Николай Гумилев и Марина Цветаева, художник Иван Айвазовский и многие другие.

Еще одна Тихая бухта, попавшая в список, находится на другом конце страны – на Дальнем Востоке, где можно отдохнуть и в Лазурной бухте, которая отличается от первой развитой инфраструктурой.

Также в перечень вошли курорты Краснодарского края, расположенные на Черном и Азовском морях.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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