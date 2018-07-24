Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На популярном курорте закрыли смертельный пляж

Фото: GLOBAL LOOK press
Там массово гибнут люди

Только последняя неделя унесла более двадцати человеческих жизней. Недаром египетский курорт на Средиземном море прозвали "берегом смерти".

Чтобы избежать повторения печальной статистики, губернатор Александрии Мохамед Султан отдал распоряжении о закрытии пляжа-убийцы.

Опасность туристов подстерегает в александрийском районе аль-Агми. Пальмовый пляж широко известен сложными и сильными течениями, которые безвозвратно уносят купающихся в открытое море.

Теперь плавать и загорать там нельзя, пишет египетская газета "Масрави". В материале говорится, что запрет касается как аборигенов, так и путешественников. Проследить за выполнением требований администрации поручено городским службам. 

Однако в Центральном управлении туризма и курортов в действиях губернатора усмотрели подвох. Глава ведомства Ахмед Хиджази считает, что таким образом Мохамед Султан перестраховывается, чтобы уйти от выплат родственникам погибших на "пляже смерти".

По словам Хиджази, полностью ограничить доступ к смертельно опасной береговой линии власти Александрии не смогут.

"Решение о закрытии не является логичным или практичным. Двери на пляж не существует. 1800 метров береговой линии открыты. Любой гражданин, если захочет, может спуститься к морю", – заявил глава туристического ведомства города.

Он также отметил, что в Александрии сформирована специальная комиссия, которая примет необходимые меры для предотвращения несчастных случаев на роковом побережье.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Следователи "потеряли" крупные обломки малайзийского "Боинга"

Реальные улики катастрофы под Донецком до сих пор валяются на месте крушения

Крымский мост шокировал качеством

Украинский политик проехался по переходу и пришел в восхищение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей