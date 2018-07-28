В разгар туристического сезона туроператоры отменяют рейсы в Тунис

Причина кроется в нежелании туристов отправляться страну с напряженной социальной обстановкой

Сразу несколько туроператоров решили оптимизировать свои полетные программы из регионов в Тунис из-за недостаточного уровня заполняемости бортов. К примеру, "Пегас Туристик" снял чартеры из Екатеринбурга, а ANEX Tour из Краснодара и Казани. При этом некоторым оставшимся туристам предложили рейсы из Москвы в качестве альтернативы, однако, далеко не всем это предложение показалось выгодным, ведь путь до столицы придется оплатить из своего кармана.

По словам директора филиалов сети "Слетать.ру" в Екатеринбурге Екатерины Аникиной, оптимизация программ – нормальная практика: в ряде случаев компаниям лучше убрать избыток перевозки, чем работать в убыток, предлагая туры по демпинговым ценам.

Стоит отметить, что отмена рейсов коснулась не только России. Недавно один из авиаперевозчиков в Украине снял чартеры в Тунис из Киева, Харькова и других городов по тем же причинам.

Нежелание туристов отправляться в Тунис вполне объяснимо: в стране происходит рост социальной напряженности, на ее территории орудуют боевики ИГИЛ (организация запрещена в РФ), а уровень сервиса оставляет желать лучшего.

Нищета и безработица местного населения крайне негативно сказываются и на туристическом бизнесе. Тунисцы зачастую прибегают к воровству и даже вступают в организованные банды. При этом к отдыхающим они могут проявлять неуважение или агрессию.

Туристы делятся негативными впечатлениями в отзывах о своем отдыхе: "В Тунис лучше не ездить, могут убить там или ограбить. Всюду грязно, включая отели. Готовят плохо, местная кухня просто отвратительна". Многие туристы прямо говорят о том, что не чувствуют себя безопасно даже на курортах: "Хотелось бы дать совет тем, кто собирается лететь в Тунис в отпуск. Местные настроены враждебно к туристам, да и между собой приходилось наблюдать их стычки и заварухи! Честно говоря, никакого ощущения безопасности. Весь отпуск обернулся одним большим стрессом!"





Кроме того, в стране довольно часто происходят теракты и вооруженные нападения, по словам экспертов, все больше тунисцев вступают в ряды исламистов. К примеру, 12 июля на острове Джерба было совершено нападение на полицейских. За пару дней до этого 8 бойцов национальной гвардии погибли, отражая атаку террористов на КПП. Ну а неделю назад в городе Фериана чуть не случилось массовое убийство: преступник на автомобиле протаранил свадебную церемонию. Жертвой стала одна женщина.

Постепенно Тунис теряет статус туристической страны. Отдыхающие предпочитают Турцию либо другие страны с аналогичными климатическими условиями, но куда большим уровнем безопасности. И если в Тунисе ничего не поменяется, то количество отмененных рейсов в страну будет только расти.







