Россияне теряют альтернативу турецким курортам

Долгие перелеты убьют популярное направление отдыха

Туристический рынок России может лишиться Туниса – компании уменьшают число рейсов или же отменяют полеты в африканскую страну.

О том, почему направление, бывшее пару лет назад самым популярным, теряет свои позиции, рассказал Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel. По его словам, все дело в рентабельности: невыгодно возить самолет, который в Тунис летит 6 часов, если вместо этого можно долететь до Турции за 3 часа.

"Уровень отелей в Тунисе хоть и не сильно ниже, а местами иногда даже и лучше, чем в Турции, но, тем не менее, сама по себе страна гораздо менее популярна и раскручена", – отметил Мурадян в интервью BFM.RU.

Он также подчеркнул, что такие крупные туроператоры, как Azur, "Пегас" и ANEX Tour изначально предлагали Тунис как альтернативу Турции, когда связи между Москвой и Анкарой были прерваны, однако не видят смысла продолжать вкладываться в Тунис после возвращения Турции.

"Эти компании изначально являются турецкими и получают гранты от турецкого правительства для того, чтобы увеличивать турпоток в Турецкую Республику, а вот объем поддержки со стороны государства Тунис в разы ниже", – объяснил директор Space Travel.

Отмечается, что год назад Тунис не достиг того уровня популярности, на который рассчитывало министерство туризма страны. На курорты Северной Африки могут летать только среднемагистральные самолеты, которые есть не далеко не у всех авиаперевозчиков. Однако тем, у кого не своих лайнеров не было, авиакомпания Tunisair предлагала билеты по ценам розничного онлайн-бронирования.

Эксперты считают, что такая нелояльная политики вкупе с возросшей конкуренцией со стороны Турции, заставят Тунис потерять позиции на российском рынке. В настоящее время недельный отдых в Тунисе, в среднем, обойдется в 90 тыс. рублей. Цена на горящий тур будет ниже, однако за отель высокого уровня придется выложить до 150 тыс. рублей.