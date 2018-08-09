За рубежом царят Эбола, лесные пожары и массовые беспорядки

Российское Министерство иностранных дел предостерегло путешественников, желающих выехать за границу, о возможных сложностях, которые могут их подстерегать.

Так, 12 августа в столице США Вашингтоне пройдут демонстрации: марш крайне правых "Unite the right 2" и протестная акция антифашистов. В Никарагуа 11 августа пройдет марш протестующих в столице страны Манагуа. Антиправительственные выступления пройдут 10 августа в Румынии, политические акции запланированы на этот день также и в Сербии.

Кроме того, МИД РФ предупредил в Twitter о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, очередном землетрясении на индонезийском острове Ломбок и лесных пожарах в Литве, Латвии, Эстонии, Черногории, Чехии и Норвегии.

В индийском Мумбаи возможны беспорядки и столкновения с полицией из-за ожидающихся масштабных протестных акций.

Россиян призывают быть внимательными и избегать рискованных ситуаций.