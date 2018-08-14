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В скандале вокруг закрытия "Натали Турс" новый поворот

Фото: Ведомости/ТАСС
Туроператор расставил все точки над i в вопросе о своем банкротстве

Туроператор "Натали Турс" поспешил успокоить клиентов, взволнованных новостью о приостановке деятельности и аннулировании всех турпакетов. Информация об этом появилась на их сайте  из-за "человеческого фактора". 

О том, что сейчас происходит в компании, рассказал президент "Натали Турс" Владимир Воробьев. По его словам, блокировку страниц сайта компании и сообщение о временной остановке работы сотрудники разместили по ошибке. 

"Сделали некорректную заставку, сейчас исправили", – пояснил он. 

При этом Воробьев не стал отрицать, что на пару месяцев туроператор прекратит свою работу. Деньги пострадавшим клиентам пока не возвращали. Планируют вернуться к продажам путевок с 1 октября. 

"Не планируем останавливаться, ищу деньги на рестарт", – цитирует его РБК. 

Однако на момент публикации новости сообщение на сайте компании не изменили. 

В Ассоциации туроператоров (АТОР) говорили, что если "Натали Турс" прекратит деятельность, то клиенты смогут вернуть лишь 4,2% от стоимости путевки. А 30 июля компания отказалась от чартерных программ из-за финансовых проблем, пишет RT

По данным того же АТОР,  денежные проблемы "Натали Турс" могут сказаться на 30,8 тысячи человек. 

Марина МОНРО
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