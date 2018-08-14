В скандале вокруг закрытия "Натали Турс" новый поворот

Туроператор расставил все точки над i в вопросе о своем банкротстве

Туроператор "Натали Турс" поспешил успокоить клиентов, взволнованных новостью о приостановке деятельности и аннулировании всех турпакетов. Информация об этом появилась на их сайте из-за "человеческого фактора".

О том, что сейчас происходит в компании, рассказал президент "Натали Турс" Владимир Воробьев. По его словам, блокировку страниц сайта компании и сообщение о временной остановке работы сотрудники разместили по ошибке.

"Сделали некорректную заставку, сейчас исправили", – пояснил он.

При этом Воробьев не стал отрицать, что на пару месяцев туроператор прекратит свою работу. Деньги пострадавшим клиентам пока не возвращали. Планируют вернуться к продажам путевок с 1 октября.

"Не планируем останавливаться, ищу деньги на рестарт", – цитирует его РБК.

Однако на момент публикации новости сообщение на сайте компании не изменили.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) говорили, что если "Натали Турс" прекратит деятельность, то клиенты смогут вернуть лишь 4,2% от стоимости путевки. А 30 июля компания отказалась от чартерных программ из-за финансовых проблем, пишет RT.

По данным того же АТОР, денежные проблемы "Натали Турс" могут сказаться на 30,8 тысячи человек.