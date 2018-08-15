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Турция лишила россиян дешевого отдыха

Фото: GLOBAL LOOK press/A. Bernhard
Бархатный сезон обойдется непривычно дорого

Горящие туры в солнечную страну россиянам больше не светят. Ближайшей осенью не будет выгодных предложений, предупредили туроператоры. Более того, путевки и вовсе прибавят в цене.

О подорожании на 10% относительно прошлогоднего прайса сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), уточнив, что речь идет о бархатном сезоне. Хотя, как правило, осенью туры дешевеют, поскольку начинается учебный год.

"Туроператоры не будут снижать цены на Турцию в бархатный сезон, они в целом будут выше, чем в прошлом году. В этом году значительно дороже топливо, меньше размер субсидий для туроператоров, меньше спецпредложений от отелей, и это не говоря о скачке валют", – пояснили в ассоциации "Интерфаксу".

Впрочем, тема спецпредложений от отелей не до конца закрыта. Они могут появиться, если из-за снижения лиры будет наблюдаться нехватка в туристах, преимущественно внутренних.

Тогда трехзвездочная гостиница, где, что называется, "все включено", на троих (семейная пара и ребенок) обойдется примерно в 55 тыс. рублей. При этом стандартная стоимость аналогичного путешествия составит от 63 тыс. руб. и выше. Чем больше "звезд" у отеля, тем, ясное дело, отдых дороже. К примеру, стартовая цена пребывания в бюджетной "пятерке" – 75,5 тыс. рублей.

Несмотря на ценник, туры на турецкие курорты разбираются охотно, отметили в АТОР. До скачка курсов продажи на конец августа-сентябрь выросли на 20-100%.

"Так, у туроператора Anex Tour на данный момент продано почти 60% плановых объемов на бархатный сезон, в Pegas Touristik рассчитывают на рост продаж до 25%. В "TUI Россия" надеются, что объем продаж на сентябрь-октябрь превысит показатели прошлого года более чем в два раза", – резюмировали в ассоциации, добавив, что также "проснулись" те, кто отложил отпуск ради чемпионата мира по футболу.

По-прежнему Турция остается самым популярным курортом среди россиян. По данным ФСБ, за полгода там побывали 2,36 миллиона человек, большинство из них – туристы. Турецкий бум скажется на продажах путевок на сезон 2019 года. Он начнется раньше обычного. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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