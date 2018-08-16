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Любимые курорты россиян признали самыми опасными

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Siepmann
Составлен антирейтинг стран для отдыха

Турция стала местом, где отдыхающие чаще всего обращались к врачам. По данным страховщиков, здесь за первое полугодие 2018 г. просила о медицинской помощи почти половина туристов (46%).

На втором месте не менее популярный Таиланд, за которым следуют Вьетнам и Доминиканская Республика. Помимо них, в десятку стран, где россияне часто обращались к медикам, вошли Испания, Греция, Индия, Кипр, Арабские Эмираты и Болгария.

"Отличия "мест" стран в рейтингах лидеров по количеству выданных полисов и по количеству обращений, незначительны", – сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на страховщиков.

Отмечается, что самый дорогой страховой случай произошел с супружеской парой, отдыхавшей в
Таиланде. Он обошелся компании более чем в 4 млн руб., потраченных на возмещение медицинских и транспортных расходов.

В целом же чаще всего туристы обращались к врачам из-за простуды и вирусных заболеваний (40%), а также травм и отравлений (20%), 5% случаев составили инфаркты.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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