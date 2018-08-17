Уличные торговцы предлагают отдыхающим на пляжах коктейли, которые смешиваются в туалетах

Испанские полицейские обнаружили в канализационных люках странные тайники. Как выяснилось, в них продавцы, снабжающие туристов, хранили бутылки с алкогольными напитками, льдом и соломинками.

Эту "живительную влагу" предлагали отдыхающим на таких курортах, как Барселона и Бенидорм. А торговцы убеждали покупателей, что напитки принесены из соседних баров, сообщает Daily Mail.

При этом средняя цена одного такого коктейля составляет €6 (около 426 рублей).

Британец Лорен Бэйт, который живет на Коста Бланке, также предупредил отдыхающих об этих напитках. Он сказал, что нужно быть осторожным при покупке коктейлей на пляже, чтобы не поставить свою жизнь под угрозу.

Во время расследования полицейские также узнали, что продавцы напитков часто смешивают их на грязных поверхностях и даже в общественных туалетах. А фрукты они моют в пляжных душах, передает телеканал "360".