Болгария закрылась для россиян

Отдых в теплой стране ударит по кошельку и нервам

Около тысячи российских туристов оказались пленниками в Болгарии. Люди не могут уехать из страны: им просто отказали в оплаченной авиаперевозке.

"Сейчас на территории Болгарии находится около 1 тысячи российских туристов, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября и на данный момент не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ростуризма.

Оказалось, что болгарская компания "Ной тревел" решила досрочно прекратить работу по чартерной программе с российским туристическим оператором "Турово", который продавал авиабилеты в Болгарию и обратно. В итоге уже оплаченные россиянами билеты продали по второму кругу.

Из-за того, что представители "Турово" не предъявили документов о банкротстве и вообще не сообщили, что дела у них плохи, денег на перевозку россиян обратно домой не дадут.