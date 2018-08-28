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Болгария закрылась для россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Wothe, K.
Отдых в теплой стране ударит по кошельку и нервам

Около тысячи российских туристов оказались пленниками в Болгарии. Люди не могут уехать из страны: им просто отказали в оплаченной авиаперевозке. 

"Сейчас на территории Болгарии находится около 1 тысячи российских туристов, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября и на данный момент не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ростуризма. 

Оказалось, что болгарская компания "Ной тревел" решила досрочно прекратить работу по чартерной программе с российским туристическим оператором "Турово", который продавал авиабилеты в Болгарию и обратно. В итоге уже оплаченные россиянами билеты продали по второму кругу. 

Из-за того, что представители "Турово" не предъявили документов о банкротстве и вообще не сообщили, что дела у них плохи, денег на перевозку россиян обратно домой не дадут.

Марина МОНРО
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