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Туризм для своих

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Фото:kremlin.ru Чимбулак. Фото: pixabay.com Алма-Ата. Фото: pixabay.com
Аэропорт. Фото: pixabay.com Астана. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Runkel Каспийское море. Казахстан. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Kuznetsov
Казахстан все больше привлекает российских туристов

За последние десятилетия сложилось мнение, что любимые места отдыха за границей у россиян это Турция и Египет – островки доступного пляжного туризма по системе "все включено". Однако любой однообразный отдых со временем приедается. Cегодня среди российских путешественников набирает популярность новое туристическое направление – Казахстан.

По данным официальной российской статистики (данным погранслужбы ФСБ России) Казахстан входит в пятерку самых популярных туристических направлений у россиян. С начала 2018 г. в среднеазиатскую республику было совершено 1,38 млн поездок. Больше только у Турции (2,36 млн), Абхазии (1,75 млн) и Финляндии (1,71 миллиона).

Аэропорт. Фото: pixabay.com

Как отмечают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР), сегодня большинство выездного потока в Казахстан – поездки жителей приграничных регионов, а не туризм.

Казахстан занимает второе место среди стран СНГ по числу ежегодно приезжающих россиян. В 2017 г. в страну приехали 3 миллиона 180 тысяч граждан РФ, что, кстати, на 5,5% больше, чем в 2016 году. Правда, основная часть сегодняшнего выездного потока в Казахстан – это не туризм, а перемещения жителей приграничных регионов. Число визитов с целями, которые можно хотя бы частично отнести к классическому туризму, составляет порядка 500-600 тысяч человек в год, и на 70% это туристы самостоятельные. Что касается организованного потока, то казахстанское направление значительно уступает по популярности другим странам СНГ, например, Азербайджану и даже Киргизии, отмечается на сайте АТОР.

Однако, по мнению представителей туристической отрасли, Казахстан – перспективное направление для россиян. Например, в июле один из крупнейших туристических операторов России ICS Travel Group начал предлагать своим клиентам пакетные туры в Казахстан. "По опыту работы с другими бывшими союзными республиками с уверенностью можем сказать, что Казахстан – лакомый кусочек для продвинутых туристов", – объясняет Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group.

Алма-Ата. Фото: pixabay.com

Как отмечает Анна Филатовская, Казахстан предоставляет безвизовый въезд россиянам, высокий уровень сервиса, разнообразный отдых, причем, в любое время года, а также уникальную кухню. "О природных и рукотворных достопримечательностях говорить можно бесконечно, но лучше увидеть все собственными глазами. В плюс направлению стоит отнести и относительно высокую транспортную доступность: ежедневные прямые рейсы в Алма-Ату и Астану из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов делают российским туристам вполне доступным центр Евразии", – заключает представитель ICS Travel Group.

В то же время, по данным казахстанских статистиков, в первой половине 2018 г. общее количество иностранцев, посетивших страну, возросло на 29,4% по сравнению с 2017 годом. Всего за 2017-й Казахстан посетили 7,7 миллиона туристов, из них порядка 90% – путешественники из России и стран СНГ. И это число продолжит расти. Представитель национальной компании Kazakh Tourism Орынбасар Шаймуханбетов объясняет рост переломными событиями, произошедшими в 2017-м. "Основным было то, что в 2017 году в Астане прошла выставка ЭКСПО. Вообще считаю 2017 год переломным моментом для индустрии туризма. Была принята государственная концепция развития туризма, был создан национальный оператор в области туризма – Kazakh Tourism", – ­отмечает представитель компании.

Астана. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Runkel

В 2017 г. в Казахстане было принято постановление "Об утверждении концепции развития туристической отрасти Республики Казахстан до 2023 года". Концепция представляет собой создание шести регионально-культурных туристических кластеров: "Астана – сердце Евразии", "Алматы – свободная культурная зона Казахстана", "Каспийские ворота" (Западный Казахстан), "Жемчужина Алтая" (Восточно-Казахстанская область), "Единство природы и кочевой культуры" и "Возрождение Великого Шелкового пути". Правительство ожидает, что концепция развития привлечет въездных туристов и станет стимулом для привлечения инвестиций в туристическую отрасль. По словам руководителя комитета индустрии туризма Жалгаса Балгожина, к 2023 г. на туристическую отрасль должно прийтись 8-9% ВВП (в 2017 г. доля туризма в ВВП Казахстана составляла 1%).

Чимбулак. Фото: pixabay.com

За последние 10 лет количество гостиниц, пансионатов, туристических баз и других мест размещения туристов в Казахстане выросло в 3 раза, с 900 в 2008 г. до 3 тыс. 58 в 2018-м. 

Сейчас в стране набирает популярность как экскурсионное, так и санаторно-курортное направление в привлечении российских туристов. Озеро Бурабай (Боровое) в Акмолинской области сочетает в себе возможности пляжного отдыха и санаторно-курортного лечения. По данным аналитического агентства "ТурСтат", озеро Бурабай – самый популярный курорт СНГ среди российских туристов. Бурабай находится недалеко от Астаны и располагает не только к долгосрочному отдыху, но и к коротким поездкам. Сама по себе Астана тоже привлекает российских туристов и удивляет их невероятной современной архитектурой, такой как самый большой в мире шатер – Хан-Шатыр или стеклянная пирамида – Дворец Мира и Согласия.

"Алматы – свободная культурная зона Казахстана" – это кластер, включающий Алматы, культурную столицу Центральной Азии и находящиеся по близости уникальные природные и культурные достопримечательности. Например, знаменитый Чарынский каньон, который называют младшим братом американского Гранд-Каньона, или наполовину пресное, наполовину соленое озеро Балхаш. Алматы окружена горными хребтами и озерами. На большой территории сохранились уникальные места с нетронутой природой, идеально подходящие для активного отдыха – горного туризма, охоты и рыболовства и зимой, и летом. Для любителей горнолыжного отдыха недалеко от Алматы расположился курорт "Чимбулак". Большим спросом у российских туристов пользуются городские экскурсии по Алматы, мегаполису с богатым прошлым. Ежегодно туристический поток в Алматы растет примерно на 14%.

Каспийское море. Казахстан. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Kuznetsov

Пляжный отдых на побережье Каспийского моря, инопланетные пейзажи Мангистауской области, древние подземные мечети (Бекет-Ата, Шопан-Ата и Караман-Ата) и мавзолеи – такое необычное сочетание представляет собой западный кластер "Каспийские ворота", центром которого стал город Актау.

Казахстан – самобытная страна с богатой культурой и уникальным историческим прошлым, через чью территорию проходил Великий шелковый путь. Одним из центров торговли Шелкового пути был город Туркестан, сохранившийся и по сегодняшний день в качестве центра духовного и культурного туризма.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Фото:kremlin.ru

Туризму будет посвящен предстоящий Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в ноябре 2018 года. Эту идею в 2017-м предложил Нурсултан Назарбаев: "Предлагаю обозначить тематику следующего межрегионального форума как "Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана" и провести его у нас, в городе Петропавловске в Северном Казахстане, в 2018 году", – отметил Назарбаев, завершая пленарное заседание прошлогоднего форума.

Туризм играет огромную роль в развитии страны, способствуя улучшению транспортной инфраструктуры, коммуникаций, гостиничного бизнеса и других отраслей. Помимо этого туризм способствует сближению братских народов Казахстана и России, для которых гостеприимство – одно из главных качеств хорошего хозяина.

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