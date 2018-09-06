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Россиянам облегчили отдых на популярном курорте

Фото: pixabay.com
Туристы смогут приехать на Тайвань без оформления специального документа

Министерство иностранных дел Тайваня разрешило российским гражданам краткосрочные поездки на курорты острова без получения визы. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Однако в МИД предупредили, что пока это решение временное. Визы отменены до 31 июля 2019 г. в тестовом режиме.

С 6 сентября 2018 г. граждане России могут въезжать и находиться на территории Тайваня без визы на срок до 14 дней, отметили в ведомстве, добавив, что этим режимом смогут воспользоваться туристы и бизнесмены, участники международных мероприятий, а также россияне, которым необходимо приехать на остров для решения каких-либо семейных проблем.

Визы отменены "с целью популяризации туризма на острове, продвижения познания и понимания Тайваня среди россиян, а также укрепления торгово-экономических отношений с РФ".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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