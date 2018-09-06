Россиянам облегчили отдых на популярном курорте

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Министерство иностранных дел Тайваня разрешило российским гражданам краткосрочные поездки на курорты острова без получения визы. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Однако в МИД предупредили, что пока это решение временное. Визы отменены до 31 июля 2019 г. в тестовом режиме.
С 6 сентября 2018 г. граждане России могут въезжать и находиться на территории Тайваня без визы на срок до 14 дней, отметили в ведомстве, добавив, что этим режимом смогут воспользоваться туристы и бизнесмены, участники международных мероприятий, а также россияне, которым необходимо приехать на остров для решения каких-либо семейных проблем.
Визы отменены "с целью популяризации туризма на острове, продвижения познания и понимания Тайваня среди россиян, а также укрепления торгово-экономических отношений с РФ".
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