На все четыре стороны: россиянам открыли более сотни границ

Никогда раньше у граждан РФ не было такого огромного выбора для безвизовых поездок

Сегодня наши туристы без лишних бюрократических движений могут отправиться в 119 стран мира. Такие данные приводит обновленный индекс паспортов Henley & Partners.

Россия в первой сотне рейтинга – на 47-м месте. А возглавляет этот список Япония. Без оформления виз жители Страны восходящего солнца могут посетить 190 точек планеты.

Отмечается, что за всю историю топа данный показатель лучший. Прежде лидером считалась Германия, граждане которой могут свободно пересекать 188 границ.

Столько же государств открыты для Франции и Южной Кореи. Затем в списке расположились Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция, сообщает АТОР.

Аутсайдеры рейтинга – Пакистан, Сомали, Сирия, Ирак и Афганистан. Безвизовый режим там открыт всего с 30 странами, пишет НСН.