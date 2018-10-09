Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На все четыре стороны: россиянам открыли более сотни границ

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Никогда раньше у граждан РФ не было такого огромного выбора для безвизовых поездок

Сегодня наши туристы без лишних бюрократических движений могут отправиться в 119 стран мира. Такие данные приводит обновленный индекс паспортов Henley & Partners.

Россия в первой сотне рейтинга – на 47-м месте. А возглавляет этот список Япония. Без оформления виз жители Страны восходящего солнца могут посетить 190 точек планеты.

Отмечается, что за всю историю топа данный показатель лучший. Прежде лидером считалась Германия, граждане которой могут свободно пересекать 188 границ.

Столько же государств открыты для Франции и Южной Кореи. Затем в списке расположились Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция, сообщает АТОР.

Аутсайдеры рейтинга – Пакистан, Сомали, Сирия, Ирак и Афганистан. Безвизовый режим там открыт всего с 30 странами, пишет НСН

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Жириновский оправдался за позорное падение

Политик пришел в ярость из-за попавшего на видео конфуза

Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей