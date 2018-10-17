Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиянам открыли возможность отдыха в экзотической стране

Фото: Пресс-служба
Туроператор Coral Travel объявил о запуске чартерной программы в Гамбию

Маленькая Гамбия давно привлекает туристов из Великобритании, Германии, Франции, Скандинавии и других уголков мира. Теперь и россияне смогут открыть для себя живописное побережье Атлантики с природными парками, колониальной архитектурой, развитой инфраструктурой и мягким субэкваториальным климатом.

Гамбия – это государство в Западной Африке, оно расположено вдоль одноименной реки и имеет выход к Атлантическому океану.

Девять часов полета из Москвы в Банжул – и вы уже раю. Температура воздуха с ноября по май там держится на уровне 25-27 градусов тепла.

Фото: Пресс-служба

Прибрежные курорты с песчаными пляжами и разнообразными отелями, многие из которых стоят на первой линии, предоставят гостям все необходимые услуги для комфортного отдыха, в том числе систему all inclusive.

Хочешь – купайся в океане, хочешь – изучай местную флору и фауну, хочешь – впадай в транс в каменных кругах Вассу или любуйся историческими достопримечательностями. Отдых по вкусу смогут выбрать себе как любители спокойного времяпрепровождения, так и предпочитающие активные развлечения, например, настоящее африканское сафари.

Фото: Пресс-служба

В национальных парках Гамбии водятся редкие представители животного мира. В частности, в парке Абуко встречаются 52 уникальных разновидности животных, а в парках Биджило и Танджи обитают около 300 видов птиц. В некоторых заповедниках можно остановиться с ночевкой в эколоджах и своими глазами увидеть обычную жизнь леопардов, гиен, дельфинов, разнообразных птиц.

Фото: Пресс-служба

Можно совершить захватывающую лодочную прогулку по реке Гамбия, посетить крокодиловую ферму, съездить на экскурсию в соседний Сенегал, пройтись по мангровым рощам или расслабиться на пляже на берегу Атлантического океана. Но где бы вы ни оказались, не упустите возможность попробовать уникальное пальмовое вино, сок баобаба и блюда национальной кухни, в которой соединены лучшие традиции Африки и Европы.

При этом Гамбия на сегодняшний день – это один из самых недорогих вариантов зимнего отдыха, заявляют туроператоры. Перелеты из Москвы в Банжул будет осуществлять авиакомпания Royal Flight весь зимний сезон.

Подобрать и купить тур в Гамбию можно на сайтах туроператоров Coral Travel и SUNMAR

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия не враг: НАТО одумалось

Запад начал осознавать свои ошибки

Ход кровавых событий в Керчи восстановлен

Автоматчики в масках прятались в туалете

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей