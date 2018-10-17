Россиянам открыли возможность отдыха в экзотической стране

Туроператор Coral Travel объявил о запуске чартерной программы в Гамбию

Маленькая Гамбия давно привлекает туристов из Великобритании, Германии, Франции, Скандинавии и других уголков мира. Теперь и россияне смогут открыть для себя живописное побережье Атлантики с природными парками, колониальной архитектурой, развитой инфраструктурой и мягким субэкваториальным климатом.

Гамбия – это государство в Западной Африке, оно расположено вдоль одноименной реки и имеет выход к Атлантическому океану.

Девять часов полета из Москвы в Банжул – и вы уже раю. Температура воздуха с ноября по май там держится на уровне 25-27 градусов тепла.

Прибрежные курорты с песчаными пляжами и разнообразными отелями, многие из которых стоят на первой линии, предоставят гостям все необходимые услуги для комфортного отдыха, в том числе систему all inclusive.

Хочешь – купайся в океане, хочешь – изучай местную флору и фауну, хочешь – впадай в транс в каменных кругах Вассу или любуйся историческими достопримечательностями. Отдых по вкусу смогут выбрать себе как любители спокойного времяпрепровождения, так и предпочитающие активные развлечения, например, настоящее африканское сафари.

В национальных парках Гамбии водятся редкие представители животного мира. В частности, в парке Абуко встречаются 52 уникальных разновидности животных, а в парках Биджило и Танджи обитают около 300 видов птиц. В некоторых заповедниках можно остановиться с ночевкой в эколоджах и своими глазами увидеть обычную жизнь леопардов, гиен, дельфинов, разнообразных птиц.

Можно совершить захватывающую лодочную прогулку по реке Гамбия, посетить крокодиловую ферму, съездить на экскурсию в соседний Сенегал, пройтись по мангровым рощам или расслабиться на пляже на берегу Атлантического океана. Но где бы вы ни оказались, не упустите возможность попробовать уникальное пальмовое вино, сок баобаба и блюда национальной кухни, в которой соединены лучшие традиции Африки и Европы.

При этом Гамбия на сегодняшний день – это один из самых недорогих вариантов зимнего отдыха, заявляют туроператоры. Перелеты из Москвы в Банжул будет осуществлять авиакомпания Royal Flight весь зимний сезон.

Подобрать и купить тур в Гамбию можно на сайтах туроператоров Coral Travel и SUNMAR.