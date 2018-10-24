Туристы из Незалежной ничего подобного не видели

Несмотря на запрет властей, гости из соседнего государства посещают Крым. Причем довольно-таки активно. Кто-то приезжает к родным и близким, кто-то не мыслит отдыха без курортов полуострова и по традиции держит курс в излюбленные места.

Украинцы в иностранном турпотоке занимают существенную долю – около 70%. И, судя по отзывам, уходить от этой цифры не собираются. Путешественники из Незалежной поют дифирамбы Крыму, настолько их поразили преобразования после того, как он стал российским. Каждый приезжий отметил, что при Украине такого не было бы, поделился министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

"Информационная политика государства Украина никак не влияет на простых граждан, которых с Крымом связывают родственные и братские узы и правильное понимание политической ситуации. Украинские туристы в разговорах признают, что того, как Крым развивается сейчас, при нынешней Украине не было бы никогда", – рассказал глава Минкурортов в интервью РИА "Новости".

По словам украинцев, не видать им в Крыму хороших дорог и завидного аэропорта, если бы не референдум 2014 года.

"Никогда бы не вкладывалось столько средств в развитие инфраструктуры городов и поселков", – передал рассуждения туристов министр.

Он рассказал, что, согласно опросу ведомства, украинские гости бьют все рекорды по количеству иностранцев в РК. Из соседнего государства прибыло порядка миллиона человек, что превышает 70% от общего числа и прошлогодний показатель.

Также Крым привлекает туристов из Белоруссии и Казахстана, восточных и арабских стран, Прибалтики и Европы.