Новогодние каникулы в стиле пляжной вечеринки: Вьетнам зовет

Третий фестиваль электронной музыки Epizode пройдет на острове Фукуок с 28 декабря 2018-го по 8 января 2019 года

Хотите оторваться от реальности и фантастически провести новогодние праздники? Вам на вьетнамский Фукуок. Там на пляже Long Beach совсем скоро стартует фестиваль Epizode – громкое событие среди любителей и исполнителей электронной музыки.

По мнению знатоков, атмосфера на фестивале Epizode больше всего напоминает вечеринки на Ибице: безудержные танцы на берегу с барами и музыкальными площадками, где выступают наряду с музыкантами, известными узкому кругу поклонников, настоящие звезды.

Сейчас в списке приглашенных более 130 исполнителей и коллективов. Рикардо Виллалобос из Чили, дважды становившийся лучшим диджеем мира Сет Трокслер из США, обладательница аналогичного звания россиянка Нина Кравиц, британец Ник Уоррен, французское трио Apollonia, дуэт из Румынии Praslesh, известный космическими переливами голландец Ферри Корстен – это лишь малая доля громких имен.

Несмотря на то что организатором Epizode является российский холдинг Sagrado Corp., публика там многоязычна и разнообразна. Атмосфера добра и положительных эмоций неизменно привлекает на фестиваль представителей разных стран, профессий и возраста, которых объединяет любовь к музыке и приключениям.

При этом Фукуок может похвастаться весьма комфортными условиями для проживания, отдыха и туризма. За последние годы на острове выросли сети отелей с мировым именем. Поэтому гости фестиваля могут жить хоть в виллах Marriott с собственной набережной, хоть в Intercontinental с панорамным баром на 30-м этаже, хоть в Novotel с огромным бассейном с видом на океан, хоть в маленьких бунгало, предоставляемых местными отельерами. Так что поездку на Фукуок могут себе позволить люди с разным достатком, вкусами и запросами.

К примеру, даже самым искушенным путешественникам будет интересно прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, которая проходит прямо над морем через острова Хон Ло и Хон Дуа. Длина канатки – 8 км, высота достигает 160 м, максимальная скорость движения – 8 м/секунду. Все 20 минут поездки пролетают как один миг для туристов, пораженных захватывающими видами.

Еще одной знаменитой вьетнамской достопримечательностью является фукуокский зоопарк Vinpearl Safari Phu Quoc. На огромной территории собраны 400 видов растений и 150 видов животных, многие из которых настолько редкие, что считаются вымирающими. Посетители же могут понаблюдать за жизнью уникальных зверей в естественных условиях.

Есть на Фукуоке и фантастический парк развлечений Vinpearl Land Phu Quoc. На территории 170 тыс. кв. м разместились несколько тематических зон: аквапарк, аттракционы, развлекательные павильоны, океанариум, магазины с сувенирами, колесо обозрения – развлечения найдутся для всех от мала до велика.

Любителям национального колорита рекомендуем побывать в городке Зыонг Донг. Тарахтящие мопеды, узкие улочки, маленькие домики, ночной рынок, аутентичные бары – атмосфера типичной азиатской глубинки во всей красе.

Добраться из России на Фукуок сейчас тоже не проблема. Компания Coral Travel предлагает беспосадочный перелет на самолетах авиакомпании Royal Flight из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Кемерово, Владивостока и Хабаровска. Вылеты запланированы на 23 и 30 декабря и 2 января.

Цены вполне доступные. Так, 10 ночей в двухместном стандартном номере отеля VINOASIS PHU QUOC RESORT 4* с вылетом из Москвы 30.12 обойдется в 152 тыс. руб., в INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT – 172 тыс. руб. (цены действительны на момент публикации статьи).

Кстати, Coral Travel предлагает и сервис по продаже входных билетов на фестиваль.

Обо всех вариантах пакетных туров на фестиваль Epizode можно узнать на сайте или в фирменных офисах Coral Travel.

